JBCCは3月12日、Microsoft 365のユーザー管理などのガバナンス強化と運用負荷を軽減するサービス「JBCC Total Support for Microsoft 365」を提供開始すると発表した。○「JBCC Total Support for Microsoft 365」の概要「JBCC Total Support for Microsoft 365」は、Microsoft 365の導入にあたり、検証段階から同社のSEがアセスメントを行うことで、脆弱性の対応ポイントを可視化する。対応すべき個所を明らかにしたあと、ユーザ