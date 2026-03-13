LE SSERAFIMのユンジン、カズハ、ウンチェが、世界3大ファッションウィークで圧倒的な話題性を証明した。カズハは2月14日（現地時間）、アメリカ・ニューヨークで開催されたラグジュアリーブランド「KHAITE（ケイト）」の2026秋冬コレクションショーに出席。ブラウンのドレスを纏った優雅な佇まいで、会場の視線を独占した。【写真】カズハ、Tシャツをめくり上げ…「美腹筋」ユンジンとウンチェはミラノ・ファッションウィークに出