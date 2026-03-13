ZEROBASEONEが、ソウルでのアンコールコンサートを最後に、9人組での活動に幕を閉じる。ZEROBASEONEは、本日（13日）から15日までの3日間、ソウル・オリンピック公園 KSPO DOMEにて、アンコールコンサート「2026 ZEROBASEONE WORLD TOUR 'HERE&NOW' ENCORE」を開催する。【写真】ジャン・ハオ、渋谷出没SHOT「彼氏感えぐい」今回の「HERE&NOW」は、世界約15万人の観客を熱狂させた2025年ワールドツアーのフィナーレを飾る