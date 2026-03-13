東洋水産は3月2日から、「マルちゃん ライスバーガー バーベキューチキン味」を全国で新発売している。同社の「ライスバーガー」シリーズは、「ごはんとおかずがひとつになった手軽な軽食」をコンセプトに、ワンハンドで食べられる商品として訴求している。今回の「バーベキューチキン味」は、具材に鶏肉、たまねぎ、コーンを使用し、これらをスモーキーな風味が香るバーベキューソースで絡め、ライスパテでサンドした。甘めで濃厚