【「METAL COMPACT」第1弾】 3月17日 情報公開予定 千値練は、新たなブランド「METAL COMPACT（メタルコンパクト）」の第1弾アイテムについて、3月17日に情報公開・受注開始することを発表した。 今回千値練の公式Xアカウントにて「メタルコンパクト」の第1弾アイテムのシルエット画像を公開しており、第1弾では「天元突破グレンラガン」に登場する、あのガンメンが商品化を予定している。