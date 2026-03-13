福岡市総合図書館で先月、3人が刺された事件で、福岡県警は13日、図書館の男性利用者（84）と男性警備員（73）を刺傷したとして、殺人未遂の疑いで無職の男（61）を再逮捕した。3人はいずれも命に別条はない。