斉藤慎二被告ロケバス内で女性に性的暴行を加えたとして、不同意性交などの罪に問われた、お笑いトリオ「ジャングルポケット」の元メンバー斉藤慎二被告（43）は13日、東京地裁初公判で「同意してくれていると思った」と起訴内容を否認し、無罪を主張した。起訴内容によると、2024年7月30日午前、東京都新宿区に駐車中のロケバス内で女性の胸を触ったほか、午後にも同区内で性的暴行を加えたとしている。女性は斉藤被告と初対