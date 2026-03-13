沖縄県で2024年、20代女性に性的暴行をしようと負傷させたとして、不同意性交致傷罪に問われた米海兵隊上等兵を懲役7年とした一、二審判決が13日までに確定した。被告と検察が上訴権を放棄する書面を福岡高裁那覇支部に提出した。