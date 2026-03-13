14日はホワイトデーです。三重県津市の百貨店・松菱でホワイトデーフェアが開催されていて、洋菓子売り場を中心にバレンタインデーのお返しを買い求める多くの人が訪れ、入荷待ちの商品も出ています。店内には春らしいパッケージの商品や限定のスイーツなども並び、平日の12日も感謝の気持ちを伝える一品を吟味しながら買い求める人の姿が見られました。また、服飾雑貨を取り扱うコーナーでは、1000円前後のデザイン豊富なハンカチ