12日、奈良県の東大寺で行われる伝統行事「お水取り」に使われる松明が、三重県名張市から近鉄の臨時列車を使って奈良県まで運ばれました。奈良・東大寺の二月堂で毎年3月に行われる伝統行事「お水取り」で知られる「修二会」で使われる松明は、名張市のヒノキを使って作られています。この松明を名張市の極楽寺から東大寺まで運ぶ「松明調進行事」は、名張に春を告げる行事として鎌倉時代から続いています。以前は30キロ以上の道