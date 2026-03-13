12日、将来の農業の担い手を育成する松阪市の三重県農業大学校で卒業式が行われ、農業技術を学んだ28人が新たな一歩を踏み出しました。卒業を迎えたのは、1年過程と2年課程を終えたあわせて28人です。式では、谷口典生校長から2年課程の代表には卒業証書が、1年課程の代表には修了証書が手渡されました。谷口校長は「地域を担い、地域に役立つ地域や社会から求められる人材として行動していくことを期待しています」とはなむけの言