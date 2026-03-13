小学5年生が描いた電気をテーマにしたポスターが12日から三重県松阪市にある県立みえこどもの城で展示されています。中部電力パワーグリッド三重支社と四日市支社が2月の「省エネルギー月間」に合わせて募集したもので、今年は75校から514点の応募があり、会場には最優秀作品5点を含む入選作品55点が展示されています。電気ポスターのテーマは「電気を上手に使う方法とは」「これからの電気とは」の2つで、作品では「節電」や「将