言葉の「響き」に意識を向けて、頭のリフレッシュを図ってみませんか？今回は、数を数える動作から、西部の荒野を駆けるヒーローまで、多彩な言葉をセレクトしました。3つの空欄すべてを正しく埋める2文字は何か考えてみましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。□□んとあ□□んと□□ぼーいヒント：アメリカ西部の牧場などで牛の世話をする、馬に乗った人を何と呼ぶ？