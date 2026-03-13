卓球のWTTチャンピオンズ重慶2026男子シングルスで、世界ランキング27位の中国の若手・温瑞博（ウェン・ルイボー）が同2位のスウェーデンのトルルス・モーレゴードから金星を挙げた。12日に行われた男子シングルス2回戦で対戦した両者。温は第1ゲームをモーレゴードに奪われるも、第2ゲームをデュースの末にものにすると、第3、4ゲームも奪い、ゲームカウント3-1で勝利。準々決勝進出を決めた。トルルス・モーレゴード中国のSNS・