三重県四日市市の中学校に勤める教諭が、10代の女性にわいせつな行為をしたとして逮捕されました。不同意わいせつの疑いで逮捕されたのは、四日市市立内部中学校の教諭國木俊之容疑者48歳です。警察によりますと、國木容疑者は今年1月下旬、10代の女性にわいせつな行為をした疑いがもたれています。國木容疑者は女性と面識があるということで、警察の調べに対し「間違いありません」と容疑を認めているということです。國木容疑者