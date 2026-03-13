中東情勢の悪化を受けて、オマーンの首都マスカットから邦人ら計46人を乗せた日本政府手配のチャーター機が13日、羽田空港に到着した。オマーンとアラブ首長国連邦（UAE）の邦人ら42人と、韓国籍の4人が搭乗した。第三国で紛争など緊急事態が起きた際に日韓両国民の保護で協力するとの覚書に基づく措置で、2回目となる。外務省によると、カタールの首都ドーハからは邦人62人が13日未明、バスでサウジアラビアの首都リヤドに到