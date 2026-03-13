米バージニア州のオールド・ドミニオン大学で12日、男が教室内で発砲して1人が死亡、2人が負傷した/CNN（CNN）米バージニア州のオールド・ドミニオン大学で12日、男が教室内で発砲して1人が死亡、2人が負傷した。男は学生に取り押さえられて死亡した。米連邦捜査局（FBI）はテロ事件として捜査している。FBIによると、死亡した元バージニア州兵のモハメド・ベイラー・ジャロー容疑者（36）は、過去に過激派組織イラク・シリア・イ