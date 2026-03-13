フリーアナウンサーの久慈暁子（31）が12日、自身のインスタグラムを更新。第1子妊娠中の久慈が、明石家さんまから“パワー”をもらったことを写真付きで伝えた。【写真あり】第1子妊娠の久慈暁子、さんまから“パワー”もらう久慈は「先日の『踊る！さんま御殿！！』見てくださった皆様ありがとうございました。久しぶりにさんまさんにお会いできてわらいっぱなしでした。お腹に手を当ててパワーをいただけました」と写真とと