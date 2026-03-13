ドジャースの“キケ”ヘルナンデス内野手が１２日（日本時間１３日）、１４日（同１５日）のイタリア戦応援のため、プエルトリコ代表に再合流すると明らかにした。プエルトリコ出身のキケは過去２大会に出場している。だが今回は昨年１１月に左肩の手術を受けたため、早々に代表辞退を発表。現在は６０日間の負傷者リストに登録されている。しかしサンフアンでの１次ラウンドでは、金髪に染め上げてプエルトリコ代表ユニホーム