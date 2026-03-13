◆米男子プロゴルフツアープレーヤーズ選手権第１日（１２日、米フロリダ州ＴＰＣソーグラス＝７３５２ヤード、パー７２）「第５のメジャー」と称される大会の第１ラウンドは日没サスペンドとなり、４選手がプレーを終えられなかった。順位は全て暫定。松山英樹（ＬＥＸＵＳ）は３バーディー、１ボギーで２アンダーの７０で回り、首位と３打差の１７位で発進した。久常涼（ＳＢＳホールディングス）は４バーディー、３ボ