【岩崎本舗：スーパーマリオ 角煮まんじゅう3個入り箱】 3月12日より販売中 価格：2,300円 岩崎本舗は、「スーパーマリオ×JR九州」とコラボレーションした「スーパーマリオ 角煮まんじゅう3個入り箱」を3月12日より販売している。価格は2,300円。 本商品は、長崎観光の定番である岩崎本舗の「角煮まんじゅう」に、「スーパ&#