巨人の松浦慶斗投手（２２）、ドラフト２位・田和廉投手（２２）＝早大＝が１３日、ジャイアンツタウンスタジアムで行われている２軍の全体練習に合流した。松浦は現役ドラフトで日本ハムから加入した、最速１５５キロ左腕。１１日のオープン戦・ソフトバンク戦（みずほペイペイ）では２番手で登板し、１回１安打２四球で３失点と課題を残した。田和は最速１５２キロの変則右腕で、武器のシンカーは左投手のカーブのような独