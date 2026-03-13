砂糖・しょうゆ・酒を1：1：1で加えて、さっと煮るだけ。しめじとねぎで作る、手軽なそぼろ煮風のおかずです。甘辛味でご飯と相性抜群。おかずがなくても、これだけでおかわりしちゃいそう……！お弁当にも重宝します。『しめじのそぼろ煮風』のレシピ材料（2人分）しめじ……1パック（約100g） ねぎ……1/2本（約50g） ごま油……小さじ2 〈A〉砂糖……大さじ1しょうゆ……大さじ1酒……大さじ1作り方（1）しめじは石づきを切っ