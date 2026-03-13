政治団体「NHKから国民を守る党」党首、立花孝志被告（名誉棄損罪で起訴）は3月11日、自身の公式サイトで、自己破産を申し立てたことを公表した。立花被告はサイトで「自己破産に至ったご報告」と題し、3月4日に申し立て、東京地裁が同11日に手続き開始を決定したことを明らかにした。個人では債権者数が240名、届出総額12億4400万円。一方、個人の資産は約1500万円前後だが、確定申告に伴い1500万円を超える所得税の納税が必要と