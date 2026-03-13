¹¶Î¬POINT ¡Ú£±¾¡¥¯¥é¥¹ÁÈ¡ÛÁ°Áö´ØÅì½ÐÁöÁÈ¤¬¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤¹ £±¾¡¥¯¥é¥¹ÁÈ¤ÎÁ°Áö¤ò¸«¤ë¤È¡¢Ãæ»³½ÐÁöÁÈ¡Î3¡¦3¡¦2¡¦12¡Ï¡¢Åìµþ½ÐÁöÁÈ¡Î1¡¦3¡¦1¡¦13¡Ï¤Ç¡¢´ØÅì¤ÇÁö¤Ã¤¿ÇÏ¤Î³èÌö¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£ ¡Ú£ÇⅠÁÈ¡ÛÁ°Áö①～③¿Íµ¤¤¬¹¥Áö¾ò·ï £ÇⅠÁÈ¤ÏÁ°Áö¿Íµ¤¤Ç´ÊÃ±¤Ë¼è¼Î¤Ç¤­¤ë¡£ £ÇⅠ¤Ç①～③¿Íµ¤¤Ë¿ä¤µ¤ì¤ÆÁÇ¼Á¤òÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿ÇÏ¤Ï¡Î2¡¦2¡¦1¡¦1¡Ï¤È¥Ï¥¤¥¢¥Ù¥ìー¥¸¡£°ìÊý¡¢④¿Íµ¤°Ê²¼