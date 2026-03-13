王貞治も指導を受けた荒川博が語る「氣」の正体とは 氣は無限のエネルギーの源、「氣の散った選手に一流はいない」 荒川先生が王貞治さんらの指導に、合氣道を持ち込んだことは広く知られるところです。文字通り合氣道とは、氣と氣を合わせる日本古来の武道です。「氣とは平常時には氣海に沈み、いざこと起これば頭上より天に届き無限の力を得、足下より大地を貫