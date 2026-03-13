佐藤菜乃花気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の13日の天気をお伝えします。「桜はどうなのか？」 ウェザーマップが12日に発表した情報によると、福岡の桜の開花は20日、満開は29日に予想です。どちらも平年より少しだけ早いくらいで、おおむね例年通りでしょう。 「天気図」 朝の天気図では九州付近で等圧線の間隔が狭くなっています。12日よりも風が強めに吹きそうです。北から冷たい空気が流れ込み、天気の状態が非