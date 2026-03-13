東京金下落、NY金の下げに追随 東京時間10:09現在 東京金先物FEB 27月限（TOCOM） 1グラム＝27292.00（-208.00-0.76%） ＮＹ金先物APR 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝5115.80（-10.00-0.20%） ※東京金先物は5分程度の遅れ