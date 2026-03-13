米の露産原油販売許可受けた原油下落は一時的か米イラン互いに強硬姿勢堅持 米のロシア産原油販売許可を受け、時間外でNY原油価格が下落している。供給量を増やし高騰する原油価格を抑え込むことが目的だが原油安は続かないだろう。 原油下落を受け米株先物は上昇、ダウは200ドル超高。有事のドル買い後退でユーロドルやポンドドルは上昇している。ドル円は159円ちょうど付近まで軟化。ドル円は介入が警戒されている