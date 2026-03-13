【ワシントン＝淵上隆悠】米国のトランプ大統領は１２日、６〜７月に米国などで行われるサッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）へのイランの参加について、「歓迎するが、彼らの生命と安全のためには、ここに来ることが適切だとは思わない」と自身のＳＮＳに投稿した。米国とイスラエルによる対イラン軍事作戦の影響で、イラン代表の出場は不透明になっている。イラン側は、最高指導者だったアリ・ハメネイ師を殺害されたことなどに