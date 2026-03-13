「OTC類似薬」追加負担の仕組みと対象のイメージ政府は13日、医療保険制度改革に向けた健康保険法などの改正案を閣議決定した。市販薬と成分や効能が似た「OTC類似薬」を処方された患者に薬剤費の25％の追加負担を求める制度を新設。75歳以上の人に医療費の窓口負担割合に株式配当などの金融所得を反映させる仕組みを徹底する。現役世代の保険料軽減が狙い。出産費用の無償化も盛り込んだ。医療費の自己負担を抑える「高額療養