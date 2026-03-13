ダンス＆ボーカルグループ・AAAの元メンバーで、歌手の浦田直也（43）が、地元・豊洲を訪れ、“愛犬”とはしゃぐ様子を公開した。【映像】浦田直也、“姉”浜崎あゆみや松浦勝人会長との2ショット2019年12月にAAAを脱退した浦田。2021年1月には、ソロで活動を再開することを報告していた。Instagramでは、“姉”と呼び慕う歌手の浜崎あゆみ（47）や、エイベックスの松浦勝人会長（61）との2ショット、愛犬と寄り添うプライベ