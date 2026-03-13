１３日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５９円１０銭前後と前日の午後５時時点に比べ３０銭強のドル高・円安で推移している。 １２日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５９円３５銭前後と前日に比べ４０銭程度のドル高・円安で取引を終えた。中東緊迫の長期化懸念から原油先物相場が再び騰勢を強めるなか、質への逃避から基軸通貨であるドルが選好され一時１