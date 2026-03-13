ＩＮＰＥＸが３日続伸。株価は９日につけた４３２０円を更新し最高値に上昇している。中東情勢緊迫化を背景に、石油資源開発やＥＮＥＯＳホールディングス、出光興産も値を上げている。１２日の米原油先物相場はＷＴＩ（ウエスト・テキサス・インターミディエート）の４月限が前日比８．４８ドル高の１バレル＝９５．７３ドルに上昇した。イランの新しい最高指導者モジタバ・ハメネイ師は同日にホルムズ海峡に