エクサウィザーズが頑強。寄り付き直後は小安く始まったものの、すかさず買い物を集めて値を飛ばした。同社は１２日の取引終了後、２６年３月期の業績予想を修正したと発表。今期の売上高予想を従来の見通しから１億円増額して１１９億円（前期比２１．３％増）、営業利益予想を１億５０００万円増額して１５億円（同６５倍）に引き上げており、株価の支援材料となったようだ。ＡＩプロダクト事業の成長が想定を大きく上回