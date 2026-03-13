プレミアアンチエイジングは大幅反落。１２日取引終了後、上期（２５年８月～２６年１月）連結決算を発表。売上高は７３億４２００万円（前年同期比１３．９％減）、営業利益は６億２６００万円（同３６．０％減）となり、これを嫌気した売りが出ている。 スキンケアブランド「デュオ」などを手掛ける主力のアンチエイジング事業で卸売販売は前年同期並みとなったものの、新規獲得の広告効率の改善が見られない通信販