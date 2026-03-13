ＳＢＩアルヒが３日ぶりに反発している。１２日の取引終了後に、２６年３月末日時点の株主対象に株主優待を実施すると発表したことが好感されている。 １単元（１００株）以上を保有する株主を対象に、同じＳＢＩホールディングス傘下のＳＢＩＶＣトレードが取り扱う暗号資産「ＸＲＰ」を保有株式数と継続保有期間に応じて５００～１０００円相当提供する。 出所：MINKABU PRESS