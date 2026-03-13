「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１３日午前１０時現在で、ＰＲＩＳＭＢｉｏＬａｂが「買い予想数上昇」で４位となっている。 １３日の東京市場で、ＰＲＩＳＭバは一時ストップ高。同社は１２日取引終了後、米Ｒｅｃｅｐｔｏｒ．ＡＩ（レセプター・エーアイ）と創薬提携契約を締結したと発表している。 両社の技術を融合することで、従来の低分子創薬では困難とされてきた