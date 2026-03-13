クラブ・アメリカは12日、メキシコ代表GKルイス・アンヘル・マラゴンがアキレス腱断裂に伴う手術を受け、全治6か月から8か月の見込みとなったことを報告した。北中米ワールドカップへの出場は絶望的となった。アンヘル・マラゴンは昨年9月の日本代表戦(△0-0)にも出場しており、W杯メンバー入りが有力視されていた。しかし今月10日のCONCACAFチャンピオンズカップで左脚を負傷。アキレス腱断裂の大怪我により長期離脱を余儀な