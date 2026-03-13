株式会社オリエンタルホビーは、WOTANCRAFTのカメラバッグ「Pilot Upgrade 7L X-Pac 特別仕様モデル」を3月11日（水）に発売した。完全限定生産モデルとなっており、国内では初回入荷分の各色5個のみの販売となる。 キャンバス地の「Pilot Upgrade 7L」（2022年11月発売）をベースとし、表地などにX-Pac素材を採用した特別仕様モデル。 X-Pac素材は、独自の4層構造と菱形に交差したポリエステル繊維「X-PLY」