侍ジャパンの大谷翔平（ロサンゼルス・ドジャース）がWBCでの投手登板を否定した。韓国メディア『OSEN』も「オオタニ、WBC“投打兼業”NO」と見出しを打って報じている。【写真】大谷も目撃！韓国プロ野球“美脚美女”の大胆始球式複数の日本メディアが報じたところによると、大谷は3月13日（日本時間）に米マイアミのローンデポ・パークで行われた記者会見において、現在行われているWBCでの登板がないことを明言した。この日の練