複数の金融機関から融資金計約22億円をだまし取ったなどとして、詐欺と特別背任の罪に問われた太陽光発電関連会社「テクノシステム」社長の生田尚之被告（52）に東京地裁は13日、懲役11年の判決を言い渡した。