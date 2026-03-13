世界ジュニア選手権フィギュアスケートの世界ジュニア選手権がエストニア・タリンで開催され、女子シングルでオーストラリア代表のハナ・バースが合計205.39点をマークし、銀メダルを獲得した。フリーでは全体1位となる圧巻の演技を披露。ファンからの贈り物に日本語で感謝を伝えた。大会を終えたバースは、色とりどりの花々に囲まれて満面の笑み。手元にはバルーンギフトを抱え、充実の表情を浮かべている。背景には大きな胡