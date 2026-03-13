森保ジャパンが６月開幕の北中米Ｗ杯でメモリアルゲームを戦ことになった。国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）は１２日、１次リーグＦ組の日本が第２戦（６月２０日＝日本時間２１日）で激突するチュニジア戦がＷ杯通算１０００試合目になる発表。公式Ｘで「１０００回目の試合まであと１００日」とし「チュニジアと日本が６月２０日にメキシコの象徴的なモンテレイ・スタジアムでこの画期的な試合を争うとき、歴史がつくられるでし