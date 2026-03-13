ぽってり丸いフォルムがかわいいガシャポンオリジナルキャラクター「フロッグスタイル」が、このほどめじるしアクセサリーになって復刻しました!【商品情報】/FROG STYLE(フロッグスタイル) めじるしアクセサリー(税込300円) ＼. バンダイ ガシャポンから生まれたオリジナルキャラクター「フロッグスタイル」がめじるしアクセサリーになって復刻です🐸. 当時のデザインそのままにめじるしアクセサリーになりました🎵