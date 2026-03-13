◆第６２回金鯱賞・Ｇ２（３月１５日、中京・芝２０００メートル、１着馬に大阪杯・Ｇ１の優先出走権）出走馬１４頭の枠順が、３月１３日午前に決定した。昨年のこのレースの勝ち馬クイーンズウォーク（牝５歳、栗東・中内田充正厩舎、父キズナ）は７枠１２番に決まった。鞍上は引き続き川田将雅騎手。中内田厩舎はこのレースを２３年から３年連続で勝利中。史上初のＪＲＡ平地Ｇ２・４連覇がかかる。ジューンテイク（牡５歳、