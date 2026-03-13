ロケバス内で女性に性的暴行を加えたとして、不同意性交などの罪に問われた、お笑いトリオ「ジャングルポケット」の元メンバー・斉藤慎二被告の初公判が１３日、東京地裁で始まり、「同意してくれていると思っていた」と無罪を主張した。一般傍聴席２０席を求め、傍聴希望者２８９人が並んだ。傍聴券の当選倍率は約１４・５倍。数多くの芸能人が証言台に立った４２９号法廷で午前１０時に開廷。法廷内での発言が注目される。