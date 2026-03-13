寝そべるシャンシャン。（１月１４日撮影、雅安＝新華社配信／Ｐａｎｄａ３６５提供）【新華社雅安3月13日】中国四川省雅安市にある中国ジャイアントパンダ保護研究センター雅安碧峰峡基地で、日本生まれのパンダ、シャンシャン（香香）が寝そべってのんびり休憩する姿が見られた。