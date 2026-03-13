12日、中国が次世代エネルギー技術として注目される核融合を新たに追加した第15次5カ年（2026〜2030年）計画を確定した。この日午後3時（現地時間）、中国の国会に相当する全国人民代表大会（全人代）は北京の人民大会堂で、先端技術の自立を強調した第15次5カ年計画（15・5規画）を確定させた後、閉幕した。社会主義体制である中国は1953年から旧ソ連の5カ年計画（plan）を導入し施行してきた。2006年の第11次からは計画経済から