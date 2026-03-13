【新華社文昌3月13日】中国は13日午前3時48分（日本時間同4時48分）、衛星インターネット用低軌道衛星群の第20陣を搭載した運搬ロケット「長征8号A」を海南省文昌市の海南商業宇宙発射場から打ち上げた。衛星は予定の軌道に投入され、打ち上げは成功した。（記者/趙玉和、郭良川）